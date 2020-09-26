حضري جزيرة اللحم

جزيرة اللحم (بوابة الوسط)

نُقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضير جزيرة اللحم في خطوات سهلة، وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المكونات والمقادير:

كيلو شرائح لحم بقري متوسطة السُمك

كوب بطاطا مقلية

كوب بازلاء مسلوقة

نصف كوب ذرة حلوة

نصف كوب زيتون أسود شرائح

نصف كوب جزر مسلوق

جبنة موزاريلا

فلفل أسود

رُبع ملعقة كاري

فلفل أحمر مجروش

بودرة ثوم

ملعقة زيت زيتون

ملح

أربع بيضات.