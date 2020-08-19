كيكة الأناناس في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 11:03 صباحا

كيكة الأناناس بالكراميل من الحلوى الشهية التي يمكنكِ تحضيرها بسهولة في مطبخكِ تعلميها معنا في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «جست فوود».

المكونات
كوبان ونصف من الدقيق.
علبة ونصف من عصير الأناناس.
علبة ونصف من قطع الأناناس.
عصير نصف ليمونة.
5 بيضات.
كوبان من السكر.
كوب من الزيت.
ملعقتان كبيرتان من الماء.
نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير
- ذوبي في قالب كيك على النار السكر مع عصير نصف ليمونة وملاعق الماء لتحضري الكراميل.
- صبي قطع الأناناس في القالب وصفيها بشكل متلاصق.
- اخفقي جانبًا المقادير الباقية مع بعضها، كما الكيك العادي واسكبي الخليط فوق الأناناس.
- أدخلي قالب الكيك الفرن وانتظريه الى أن ينضج.

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