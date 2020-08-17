سلطة الباذنجان المشوي بصوص الثوم

جربي طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوي والثوم واستمتعي بمذاقها الشهي وفوائد الباذنجان المتعددة وذلك وفقًا لموقع «هنية».

المكونات

4 ورقات جلاش.

ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة مكعبات.

ثمرة بصل صغيرة مفرومة ناعم.

عصير1/2 ثمرة ليمون.

1/4 كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

خضراوات سلطة ورقية صغيرة للتزيين.

زيت للدهن.

مقادير صوص الثوم

كوب توست أبيض مفتت.

2/3 كوب زيت زيتون.

1/2 كوب لوز مطحون.

عصير ليمونة.

2 فص ثوم مفروم.

طريقة التحضير

- يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية وتدهن بالزيت صينية مافن 6 حفر، وتدهن بالزيت كل ورقة معجنات.

- توضع كل 2 ورقة فوق بعض ثم يقطع 6 دوائر من المعجنات باستخدام قطاعة بسكويت مستديرة مقاس 12 سنتم.

- ويبطن بها حفر الصينية ويبطن بورق زبد و يملأ بأرز جاف.

- يطهى في الفرن لمدة 5-6 دقائق أو حتى تحمر المعجنات وتصبح هشة ثم نزيل الورق والأرز وتترك المعجنات لتبرد في درجة حرارة الغرفة.

- يقلب الباذنجان مع البصل والزيت وعصير الليمون في طبق حراري و يتبل جيدًا بالملح والفلفل.

ويقلب ليتجانس ويُخبز في الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى تلين الخضراوات ثم يضاف البقدونس ويقلب وتصبح جاهزة للوضع في أطباق التقديم مع إضافة صوص الثوم.

طريقة صوص الثوم:

- يوضع التوست في طبق عميق ويغطي بالماء وينقع لمدة 5 دقائق.

- ثم يصفى ويهرس في محضر الطعام مع الثوم واللوز حتى يصبح أملس.

- ويضاف الزيت وعصير الليمون في تيار ثابت بطيء أثناء تشغيل المحرك حتى يصبح مزيجًا أملس ويتبل بالملح والفلفل.