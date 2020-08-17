سلطة الباذنجان المشوي بصوص الثوم

جربي طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوي والثوم واستمتعي بمذاقها الشهي وفوائد الباذنجان المتعددة وذلك وفقًا لموقع «هنية».
المكونات
4 ورقات جلاش.
ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة مكعبات.
ثمرة بصل صغيرة مفرومة ناعم.
عصير1/2 ثمرة ليمون.
1/4 كوب زيت زيتون.
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
خضراوات سلطة ورقية صغيرة للتزيين.
زيت للدهن.
مقادير صوص الثوم
كوب توست أبيض مفتت.
2/3 كوب زيت زيتون.
1/2 كوب لوز مطحون.
عصير ليمونة.
2 فص ثوم مفروم.
طريقة التحضير
- يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية وتدهن بالزيت صينية مافن 6 حفر، وتدهن بالزيت كل ورقة معجنات.
- توضع كل 2 ورقة فوق بعض ثم يقطع 6 دوائر من المعجنات باستخدام قطاعة بسكويت مستديرة مقاس 12 سنتم.
- ويبطن بها حفر الصينية ويبطن بورق زبد و يملأ بأرز جاف.
- يطهى في الفرن لمدة 5-6 دقائق أو حتى تحمر المعجنات وتصبح هشة ثم نزيل الورق والأرز وتترك المعجنات لتبرد في درجة حرارة الغرفة.
- يقلب الباذنجان مع البصل والزيت وعصير الليمون في طبق حراري و يتبل جيدًا بالملح والفلفل.
ويقلب ليتجانس ويُخبز في الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى تلين الخضراوات ثم يضاف البقدونس ويقلب وتصبح جاهزة للوضع في أطباق التقديم مع إضافة صوص الثوم.
طريقة صوص الثوم:
- يوضع التوست في طبق عميق ويغطي بالماء وينقع لمدة 5 دقائق.
- ثم يصفى ويهرس في محضر الطعام مع الثوم واللوز حتى يصبح أملس.
- ويضاف الزيت وعصير الليمون في تيار ثابت بطيء أثناء تشغيل المحرك حتى يصبح مزيجًا أملس ويتبل بالملح والفلفل.