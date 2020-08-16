كريب الجبن والخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 12:03 مساء

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير الكريب بالجبن الرومي والموزاريلا والإسطنبولي والخضراوات، وأعديها في مطبخكِ وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
بيضة
كوب حليب
كوب دقيق متعدد الاستعمالات
رشة ملح
زيت نباتي
كوب جبن رومي مبشور
كوب جبن موزاريلا
ملعقتان جبن إسطنبولي
ثمرتا طماطم
ثمرتا فلفل أخضر
مشروم

طريقة التحضير
- أحضري الخلاط الكهربائي، ثم ضعي البيض مع الملح والدقيق والحليب واخفقي جيدًا.
- في مقلاة على نار متوسطة ضعي الزيت ليسخن وضعي مقدار مغرفة من الخليط ووزعيها على المقلاة.
- اتركي الخليط 30 ثانية، ثم اقلبيه على الناحية الأخرى لمدة 15 ثانية، ثم ارفعيه من المقلاة.
- كرري الخطوة السابقة مع باقي كمية الخليط.
- قومي بتقطيع الفلفل والطماطم قطعًا صغيرة.
- في طبق كبير الحجم ضعي الجبن الرومي مع جبن الموزاريلا والإسطنبولي، ثم أضيفي قطع الطماطم والفلفل والمشروم، وقلبي الخليط.
- احشي الكريب بمقدار مناسب من مزيج الجبن الرومي مع جبن الموزاريلا، ثم لفي الكريب.
- ضعي الكريب مرة أخرى في المقلاة لثوانٍ قليلة حتى يذوب الجبن ويصبح جاهزًا للتقديم.

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