بوب كورن الدجاج

تعرفي معنا على طريقة تحضير بوب كورن الدجاج أو فشار الدجاج لتعديه لأطفالك ليستمتعوا بمذاقه الشهي وفوائده المتعددة، تعرفي على الطريقة معنا وأعديه بنفسكِ وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

2 صدر دجاج مكعبات.

كوب حليب.

كوب كورن فليكس مجروش.

2 كوب دقيق.

بيضة.

3 معلقة صغيرة ملح.

2 معلقة صغيرة فلفل أسود.

3 معلقة صغيرة ثوم بودرة.

3 معلقة صغيرة بصل بودرة.

معلقة صغيرة بابريكا.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

- يوضع الدقيق في بولة غويطة، ويتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة، وتخلط جيدًا.

- يوضع الحليب في بولة، ويضاف إليه البيض، ويخفق جيدًا.

- تغمس قطع الدجاج في الدقيق ثم في خليط البيض، ثم في الكورن فليكس، مع مراعاة أن تغطى بالكامل.

- تكرر العملية مرتين لكل قطعة حتى تصبح مقرمشة أكثر.

- ترص في صينية، وتوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

- يوضع زيت غزير في مقلاة غويطة على نار مرتفعة حتى يسخن.

- تقلى قطع الدجاج في الزيت، وتقلب على الجانبين.

- تترك على النار حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج.

- ترفع على ورق مطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم ويمكنك تقديمها مع الكاتشب أو صوص المستردة و الباربكيو.