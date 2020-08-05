بوب كورن الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 12:03 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير بوب كورن الدجاج أو فشار الدجاج لتعديه لأطفالك ليستمتعوا بمذاقه الشهي وفوائده المتعددة، تعرفي على الطريقة معنا وأعديه بنفسكِ وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
2 صدر دجاج مكعبات.
كوب حليب.
كوب كورن فليكس مجروش.
2 كوب دقيق.
بيضة.
3 معلقة صغيرة ملح.
2 معلقة صغيرة فلفل أسود.
3 معلقة صغيرة ثوم بودرة.
3 معلقة صغيرة بصل بودرة.
معلقة صغيرة بابريكا.
زيت للقلي.

طريقة التحضير
- يوضع الدقيق في بولة غويطة، ويتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة، وتخلط جيدًا.
- يوضع الحليب في بولة، ويضاف إليه البيض، ويخفق جيدًا.
- تغمس قطع الدجاج في الدقيق ثم في خليط البيض، ثم في الكورن فليكس، مع مراعاة أن تغطى بالكامل.
- تكرر العملية مرتين لكل قطعة حتى تصبح مقرمشة أكثر.
- ترص في صينية، وتوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
- يوضع زيت غزير في مقلاة غويطة على نار مرتفعة حتى يسخن.
- تقلى قطع الدجاج في الزيت، وتقلب على الجانبين.
- تترك على النار حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج.
- ترفع على ورق مطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم ويمكنك تقديمها مع الكاتشب أو صوص المستردة و الباربكيو.

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