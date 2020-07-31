طريقة عمل كص اللحم بالتوابل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 02:15 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

يشتهر العراق بعدد كبير من الأكلات، ومنها «كصّ اللحم» الأكلة العراقيّة التقليديّة، والتي تُشبه إلى حدّ كبير شاورما اللحم العاديّة، ويمتاز الكصّ العراقية بدسامتها، مما يُعطيها مذاقًا مميّزًا عن الشاورما العاديّة ولكنها تُعتبر من الوجبات الصحيّة، وهي سهلة التحضير لا تحتاج إلى وقت طويل، ونقدم لك طريقة عمل «كص اللحم بالتوابل» وفق «موضوع».

المكوّنات
كيلو غرام من لحم البقر الخالي من العظم.
ثلاث بصلات ذات حجم متوّسط.
رشّة ملح.
ربع كيلو من الشحم الغنمي (الليّة).
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة صغيرة من بهارات الكص.
ملعقتان من عصير الليمون الدوزري أو ملعقة صغيرة من الخلّ.

طريقة التحضير
نغسل اللحم وننظفه جيدًا، ثمّ نُقطِّعه على شكل أصابع، ونُقطِّع الشحم إلى مكعّبات صغيرة، ثمّ نُقطِّع البصل إلى قطع صغيرة.

ننقع الخليط المكون من اللحم والشحم والبصل في منقوع الخل أو عصير الليمون.

نضع الخليط في مقلاة عميقة مع كوب من الماء حتى يغمره، ثمّ نُضيف إليه الملح والفلفل الأسود والبهارات، ونترك الخليط على نار هادئة إلى أن يجفّ الماء، ثمّ نُقلِّب الخليط حتى يتحمَّر اللحم، وهكذا يُصبِح الكصّ جاهزًا للتقديم.

نستطيع تقديم كصّ اللحم في أطباق مع الخبز على الأطراف، أو نضع اللحم في الخبز على شكل ساندويشات.

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