طريقة صنع الآيس كريم بالمنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 11:48 صباحا
طريقة صنع الآيس كريم بالمنزل (أرشيفية:انترنت)

نقدم لك طريقة تحضير الآيس كريم في البيت، قدميه لعائلتك في أيام الصيف الحارة.

المكونات
- حليب: 2 كوب
- كريمة: كوب
- الكاكاو: 3 ملاعق كبيرة
- سكر: كوب
- صفار البيض: 3 حبات

طريقة التحضير

1- ضعي الحليب في قدر عميق على نار متوسطة الحرارة، واتركيه مدّة عشر دقائق، حتّى يغلي.

2- ارفعي القدر عن النار، واتركيه جانبا مدة لا تقل عن ربع ساعة، حتى يبرد تماما.

3- ضعي القدر على النار، وأضيفي الكريمة، والكاكاو.

4- حركي المكونات جيدا، حتّى تتداخل مع بعضها البعض، ثم ارفعي القدر عن النار قبل أن يغلي، واتركيه جانبا لحين الاستخدام.

5- ضعي صفار البيض والسكر في وعاءٍ عميق، واخفقيهما جيدا بالخلاط الكهربائي، للحصول على خليطٍ أبيض اللون.

6- ضعي نصف خليط البيض فوق القدر، واخلطي المكوّنات مع بعضها البعض جيداً مدّةً لا تقل عن خمس دقائق باستخدام الخلاط اليدوي أو الكهربائي.

7- أرجعي القدر على نار هادئة، مع التحريك المستمر مدةً لا تزيد على عشر دقائق وحركيه باستخدام المضرب اليدوي.

8- اتركيه على نار هادئة لمدة خمس دقائق إضافية، حتّى يغلي الخليط جيدا، ثم ارفعي الخليط الناتج عن النار، وضعيه في الفريزر

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