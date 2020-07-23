طريقة صنع الآيس كريم بالمنزل

نقدم لك طريقة تحضير الآيس كريم في البيت، قدميه لعائلتك في أيام الصيف الحارة.
المكونات
- حليب: 2 كوب
- كريمة: كوب
- الكاكاو: 3 ملاعق كبيرة
- سكر: كوب
- صفار البيض: 3 حبات
طريقة التحضير
1- ضعي الحليب في قدر عميق على نار متوسطة الحرارة، واتركيه مدّة عشر دقائق، حتّى يغلي.
2- ارفعي القدر عن النار، واتركيه جانبا مدة لا تقل عن ربع ساعة، حتى يبرد تماما.
3- ضعي القدر على النار، وأضيفي الكريمة، والكاكاو.
4- حركي المكونات جيدا، حتّى تتداخل مع بعضها البعض، ثم ارفعي القدر عن النار قبل أن يغلي، واتركيه جانبا لحين الاستخدام.
5- ضعي صفار البيض والسكر في وعاءٍ عميق، واخفقيهما جيدا بالخلاط الكهربائي، للحصول على خليطٍ أبيض اللون.
6- ضعي نصف خليط البيض فوق القدر، واخلطي المكوّنات مع بعضها البعض جيداً مدّةً لا تقل عن خمس دقائق باستخدام الخلاط اليدوي أو الكهربائي.
7- أرجعي القدر على نار هادئة، مع التحريك المستمر مدةً لا تزيد على عشر دقائق وحركيه باستخدام المضرب اليدوي.
8- اتركيه على نار هادئة لمدة خمس دقائق إضافية، حتّى يغلي الخليط جيدا، ثم ارفعي الخليط الناتج عن النار، وضعيه في الفريزر