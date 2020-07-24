شرائح لحم الضأن المقلية بأسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 07:55 مساء

نقدم لك عزيزتي طريقة مثالية لتحضير شرائح لحم الضأن المقلي واللذيذ، حسب «أطيب أكلة».

المكوّنات:
4 قطع شرائح لحم ضأن

1 فلفل أحمر حار

1 فص ثوم

½ كوب نعناع طازج

½ كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود، مطحون

¼ ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خل

طريقة التحضير:
يخلط الفلفل الحار والثوم والنعناع وزيت الزيتون والملح والفلفل والسكر والخل في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعمًا.

تضع شرائح لحم الضأن في وعاء زجاجي مع حوالي ¼ كوب من الخليط.

ثم يترك طوال الليل في الثلاجة إذا أمكن، أو لمدة ساعة على الأقل.

تقلى الشرائح في مقلاة مع قليل من الزيت حتى تحصلي على النضج المطلوب، ثم تقدم.. وصحتين.

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