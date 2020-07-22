حضري شوربة اللوز

دائما الشوربة من الأطباق المحببة للجميع، كما أنها مفيدة صحيا وغذائيا، واليوم نقدم لك طريقة تحضير شوربة اللوز الشهية، فتعلميها معنا حسب وصفة «شملولة».

المقادير

1 كوب لوز مقشر ومقسم لأنصاف

3 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سمن

1 لتر مرق الدجاج

1 رشة ملح

1 كوب لبن كامل الدسم

1 رشة فلفل أسود مطحون

1 رشة جوزة الطيب

خطوات التحضير

ضعى إناء على النار ثم نضع السمن ونضيف الدقيق ونقلب حتى يصفر لونه.

ثم نضيف اللبن مع التقليب المستمر حتى يسمك القوام.

ثم بالتدريج نضيف المرق مع التقليب المستمر على نارهادئة حتى الغليان.

ثم نتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب ونضيف اللوز ونقلب لمدة دقيقة.

تغرف الشوربة فى أطباق التقديم و تزين باللوز.. وصحتين.