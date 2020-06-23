كيكة الجزر والكريمة

يقبل الجميع على تناول الكيكة، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير كيكة شهية ومغذية في ذات الوقت، وهي كعكة الجزر والكريمة، تعرفي إلى الطريقة، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 بيضات

كوبان من الطحين

كوب سكر بني

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب زبد بحرارة الغرفة

كوب لبن زبادي

كوب ونصف جزر مبشور

كوب مكسرات

2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

رشة بيكربونات الصودا

رشة ملح

كريمة للتزيين

طريقة التحضير

- اخفقي البيض والزيت والسكر والزبد والملح والقرفة وجوزة الطيب والهيل واللبن الزبادي.

- امزجي المكونات الجافة مع بعضها ومن ثم أضيفيها تدريجيا مع الجزر المبشور أيضًا. (المكسرات اغمريها بالطحين وعرّضيها لثوانٍ خاطفة للنار ومن ثم أضيفيها للكيكة).

- أدخلي الكيكة في قالب مدهون بالزبد للفرن، على درجة حرارة 180 مدة تتراوح بين 40 و45 دقيقة.

- انتظري حتى تنضج تماما ثم أخرجيها واتركيها لتهدأ تماما، ثم زينيها بالكريمة والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.