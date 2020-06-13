سمك بالهريسة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 02:05 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير سمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة، فتعرفي معنا إلى المكونات والمقادير، حسب وصفة «شملولة».

المكونات
كيلو سمك بلطي
ربع كوب هريسة حارة
ملعقة صغيرة بشر ليمون
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
نصف كوب عصير ليمون
نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة
ربع كوب زيت
ملعقة كبيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة كمون
دقيق للتغطية
زيت للقلي

طريقة التحضير
- يغسل السمك جيدًا من الداخل والخارج، ويوضع في مصفاة.
- يوضع بشر الليمون في بولة، ويضاف إليه الكزبرة الخضراء والثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت، ويخلط جيدًا.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون، وتخلط مرة أخرى.
- يدعك السمك في التتبيلة، ويترك بها لمدة لا تقل عن ساعة.
- يغمس السمك في الدقيق من الجانبين ليغطيه تمامًا.
يوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.
- يقلى السمك في الزيت، ويقلب على الجانبين حتى يكتسب اللون الذهبي وينضج ثم يرفع عن النار ويصفى ويقدم.

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