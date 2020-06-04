حلى القهوة بالشوكولاتة السريع

حلى القهوة بالشوكولاتة السريع (أرشيفية:انترنت)

قدمي لعائلتك وصفات سهلة وسريعة وباردة وزيني بالشوكولاتة المذوبة.

المكونات

- كيك الشوكولاتة: عبوة «مخبوز ومفتت»

- مربى الفراولة: ملعقة كبيرة

- القشطة: علبة

- الحليب المكثف: نصف كوب «محلى»

- كريمة: كوب ونصف «سائلة»

- الشوكولاتة: نصف كوب «مذابة / للتزيين»

طريقة التحضير

1- اخلطي الكيك مع مربى الفراولة.

2- ضعي كمية من المزيج في طبق بايركس ورصيه جيدا لعمل طبقة، واخفقي الكريمة السائلة حتى تصبح كثيفة.

3- أضيفي القشطة والحليب المكثف المحلى للكريمة واخفقي حتى تتجانس المكونات.

4- أضيفي طبقة من الكريمة فوق طبقة الكيك، وضعي طبقة كيك أخرى فوق الكريمة، وزعي باقي كمية الكريمة فوق الكيك.

5- أدخلي الطبق الثلاجة ليلة كاملة.

6- عند التقديم وزعي الشوكولاتة المذوبة على الوجه.