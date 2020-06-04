حلى القهوة بالشوكولاتة السريع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 01:52 مساء
حلى القهوة بالشوكولاتة السريع (أرشيفية:انترنت)

قدمي لعائلتك وصفات سهلة وسريعة وباردة وزيني بالشوكولاتة المذوبة.

المكونات
- كيك الشوكولاتة: عبوة «مخبوز ومفتت»
- مربى الفراولة: ملعقة كبيرة
- القشطة: علبة
- الحليب المكثف: نصف كوب «محلى»
- كريمة: كوب ونصف «سائلة»
- الشوكولاتة: نصف كوب «مذابة / للتزيين»

طريقة التحضير

1- اخلطي الكيك مع مربى الفراولة.

2- ضعي كمية من المزيج في طبق بايركس ورصيه جيدا لعمل طبقة، واخفقي الكريمة السائلة حتى تصبح كثيفة.

3- أضيفي القشطة والحليب المكثف المحلى للكريمة واخفقي حتى تتجانس المكونات.

4- أضيفي طبقة من الكريمة فوق طبقة الكيك، وضعي طبقة كيك أخرى فوق الكريمة، وزعي باقي كمية الكريمة فوق الكيك.

5- أدخلي الطبق الثلاجة ليلة كاملة.

6- عند التقديم وزعي الشوكولاتة المذوبة على الوجه.

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