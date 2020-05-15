قائمة طعام يوم 22 رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

حساء الهريسة

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير حساء الهريسة من المطبخ الليبي وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لكتاب «ماء وملح لمحمد ونجاة المغيربي» الصادر عن دار «الفرجاني».

المكونات

نصف كيلو هريسة بقولية «تتكون من العدس والحمص والفاصوليا والبازيليا والشعير والقمح وفول وحلبة».

رأس بصلة مفروم.

ملعقتا معجون طماطم.

قرقوش.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ربع ملعقة بزار.

نصف كوب دهن.

نصف كوب زيت.

طريقة التحضير

تنقع الهريسة في ماء بارد ويفضل في الليل، ثم تصفى في اليوم التالي وتوضع في طنجرة ثم نضيف إليها لتر ماء ورأس بصل مفروم والقرقوش والزيت ثم الدهن ومعجون الطماطم والفلفل والبزار، ونتركها تغلي جيدًا حتى تنضج مع إضافة الماء من وقت إلى آخر وتصبح جاهزة للتقديم.

مبكبكة باللحم

بداية نُقدِّم لكِ طريقة إعداد المعكرونة المبكبكة باللحم من المطبخ الليبي تعلميها معنا وفقًا لكتاب «ماء وملح» لمؤلفيه محمد ونجاة المغيربي، الصادر عن دار الفرجاني للنشر.

المكونات

كيلو غرام معكرونة.

نصف كيلو لحم خروف بالعظم.

نصف كوب زيت.

رأس بصلة.

ملعقتا معجون طماطم.

نصف كوب حمص.

نصف كوب بازيليا.

نصف لتر ماء.

ربع ملعقة بزار.

فلفل وملح، حسب الرغبة.

رأسا فلفل أخضر.

ملعقة حلبة.

بافة شبت.

طريقة التحضير

- نصب الماء بالطنجرة ويوضع على النار حتى يغلي ثم يضاف إليه الفلفل والطماطم والبزار والملح واللحم والبصل والحلبة والحمص والبازيليا، ونتركه يغلي على النار لمدة 45 دقيقة .

- نضيف إليه لترًا من الماء ونضع الحبق والشبت والفلفل الأخضر ونتركه على النار حتى تنضج مع ملاحظة المعكرونة وهي تغلي من وقت إلى آخر، وإضافة كمية من الماء إليها حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

كنافة نابلسية

تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية الشهية، تعرفي إلى طريقة تحضيرها وأعديها في مطبخكِ في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو كنافة.

كوب زبد.

كوب جبن عكاوي محلي.

فستق للتزين.