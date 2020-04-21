تورلي الخضراوات لتقوية المناعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 04:27 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير تورلي الخضراوات مع اللحم الشهي، والذي يمد الجسم بالفيتامينات والبروتين اللازم لتقوية المناعة لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه، وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
لحم مكعبات
بطاطا
عصير طماطم
بسلة
جزر
صلصة طماطم
كرفس
كوسا
باذنجان
ثوم
بصل
كرات
فلفل حار
مكعب مرقة
سمن
ملح
فلفل أسود
حبهان
ورق لورا
جوزة الطيب
بهارات

طريقة التحضير
- نشوح اللحم في طاسة على النار مع السمن مع مكعب المرقة وحبهان وورق لورا وأعشاب وجوزة الطيب والبهارات.
- يفرم البصل والكرفس والكرات وجزر وفلفل حار ثم يضاف على اللحم مع الثوم المفروم.
- يضاف ملح وفلفل أسود ويقلب ثم يوضع صلصة وعصير الطماطم مع القليل من الماء ثم البسلة.
يضاف البطاطا والجزر والكوسا والباذنجان المقلي وتترك حتى تتسبك ثم ترفع في الطاجين تدخل الفرن حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

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