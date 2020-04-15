كبدة بالردة في 15 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 03:01 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الكبدة الشهية مع الردة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
نصف كيلو كبدة شرائح رقيقة.
ردة للتغطية.
ثمرة فلفل رومي مفروم ناعم.
3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
ملعقة كبيرة ثوم بودرة.
ملعقة كبيرة خل أبيض.
ملعقة صغيرة كمون مطحون.
ملح.
فلفل أسود.

طريقة التحضير
- في بولة متوسطة، نضع الفلفل المفروم وعصير الليمون والخل والكمون والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود، ونخلطها جيدًا.
- نضع الكبدة في البولة، ونتبلها «ندعكها» بالخليط جيدًا، ثم نغطي البولة، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة ونضع الردة في طبق مسطح وواسع، ثم نغمس الكبدة في الردة لتغطيها من الجانبين.
- نضع الكبدة في الصينية، وندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

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