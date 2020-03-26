فيتوشيني بالطماطم والريحان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 12:19 مساء
فيتوشيني بالطماطم والريحان (أرشيفية:انترنت)

قدمي اليوم أشهى وصفات المكرونة من الفيتوشيني لجميع أفراد العائلة، بخطوات سهلة وبسيطة.

المكونات
- الفيتوتشيني: عبوة (مسلوقة ومصفاة)
- صدر الدجاج: 2 صدر (مقطع مكعبات)
- الأعشاب الإيطالية: ملعقة صغيرة (مجففة)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
- الثوم: فصّان (مهروس)
- الطماطم الكرزية: 2 كوب (مقطعة أنصاف)
- ريحان: كوب (طازج ومفروم)
- الزبد: نصف كوب
- جبن البارميزان: ربع كوب (مبشور)

طريقة التحضير

1- تبلي الدجاج بالملح والفلفل والأعشاب الإيطالية.

2- سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار وقلبي الدجاج فيها لمدة 5 دقائق حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

3- أزيلي الدجاج من المقلاة وضعيه بطبق واتركيه جانباً.

4- في نفس المقلاة أضيفي الثوم والطماطم الكرزية والريحان وقلبي حتى تبدأ الطماطم تذبل وتصبح طرية ثم أعيدي الدجاج للمقلاة وقلبي قليلاً.

5- أضيفي الفيتوشيني المسلوق للمقلاة والزبد وقلبي حتى تمتزج المكونات وتبلي بالملح والفلفل حسب الرغبة أو الحاجة، ثم قدميه ساخناً وانثري الجبن البارميزان على وجه المكرونة.

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