فيتوشيني بالطماطم والريحان

فيتوشيني بالطماطم والريحان (أرشيفية:انترنت)

قدمي اليوم أشهى وصفات المكرونة من الفيتوشيني لجميع أفراد العائلة، بخطوات سهلة وبسيطة.

المكونات

- الفيتوتشيني: عبوة (مسلوقة ومصفاة)

- صدر الدجاج: 2 صدر (مقطع مكعبات)

- الأعشاب الإيطالية: ملعقة صغيرة (مجففة)

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة

- الثوم: فصّان (مهروس)

- الطماطم الكرزية: 2 كوب (مقطعة أنصاف)

- ريحان: كوب (طازج ومفروم)

- الزبد: نصف كوب

- جبن البارميزان: ربع كوب (مبشور)

طريقة التحضير

1- تبلي الدجاج بالملح والفلفل والأعشاب الإيطالية.

2- سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار وقلبي الدجاج فيها لمدة 5 دقائق حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

3- أزيلي الدجاج من المقلاة وضعيه بطبق واتركيه جانباً.

4- في نفس المقلاة أضيفي الثوم والطماطم الكرزية والريحان وقلبي حتى تبدأ الطماطم تذبل وتصبح طرية ثم أعيدي الدجاج للمقلاة وقلبي قليلاً.

5- أضيفي الفيتوشيني المسلوق للمقلاة والزبد وقلبي حتى تمتزج المكونات وتبلي بالملح والفلفل حسب الرغبة أو الحاجة، ثم قدميه ساخناً وانثري الجبن البارميزان على وجه المكرونة.