سلطة البنجر لتقوية المناعة ومحاربة الأنيميا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 10:33 صباحا

البنجر من الخضراوات الشهية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم وتقوية المناعة.

لذلك نقدم لك طريقة تحضير سلطة البنجر الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 حبات بنجر (شمندر) مسلوق، مقشر ومقطع
2 حبة متوسطة بصل حلو مقطع إلى شرائح رفيعة
8 حبات فطر مقطعة إلى شرائح
جبن مقطع إلى قطع صغيرة
10 حبات جوز مقطعة
1/4 كوب عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون
2 ملعقة صغيرة خردل
ملعقة عسل
رشة فلفل
رشة ملح

طريقة التحضير
- في طبق التقديم، ضعي كل مكونات السلطة وفي إناء ضعي كل مكونات الصلصة وقومي بخضها جيدًا اسكبي الصلصة فوق سلطة البنجر وتصبح جاهزة للتقديم.

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