دجاج مشوي بالزبادي

الدجاج من أنواع البروتينات الشهية التي يقبل عليها الجميع، لذلك نقدم إليكِ طريقة مختلفة تتماشى مع أنظمة الغذاء الصحية عن طريق شوي الدجاج بتتبيلة الزبادي.

تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات

دجاجة مقطعة إلى 4 أو 6 أجزاء.

ملعقتان كبيرتان من الزعتر الجاف.

3 أكواب من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

6 فصوص من الثوم المهروس.

طريقة التحضير

- اخلطي كلًا من اللبن الزبادي مع الزيت والزعتر وقلّبيها جيدًا.

- اضيفي عصير الليمون والثوم المهروس والملح وتابعي التقليب.

- اغسلي الدجاج جيدًا واتركيه حتى يجف، ثم تبليه بالخلطة السابقة، اتركيه منقوعًا لمدة ساعة على الاقل.

ثم صفي الدجاج في صينية متوسطة الحجم، وادخليها الفرن على حرارة متوسطة.

اتركي الدجاج في الفرن حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.