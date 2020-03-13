برغر البطاطا

نقدم إليك طريقة تحضير برغر نباتي خفيف من البطاطا والمشروم لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة، تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 حبات متوسطة بطاطا مكعبات

حبة متوسطة كوسة شرائح

حبة متوسطة بصل أرباع

فصان ثوم صحيح

كوب حمص مسلوق

1/4 كوب فلفل ملون مقطع

1/4 كوب مشروم شرائح

1/4 كوب شوفان مطحون

3/4 كوب بقسماط ناعم

3/4 كوب بقدونس مفروم

فلفل أسود مطحون

ملح

زيت

ماء

طريقة التحضير

- في وعاء كبير وعلى نار متوسطة، نسلق البطاطس لمدة 10 - 15 دقيقة حتى تنضج، ثم نصفيها من الماء، ونهرسها جيدًا ثم نتركها جانبًا لتبرد.

- في وعاء الكبة، نضع الكوسا والبصل والثوم والحمص المسلوق والمشروم والفلفل الملون، ونفرمها فرما خشنا.

- نضيف البطاطا إلى الكبة، ونفرمها مع باقي المكونات حتى تتجانس، وفي بولة كبيرة، نضع خليط الخضراوات، ونضيف إليه الشوفان والبقسماط ونتبله بالملح والفلفل الأسود، ونخلطه مرة أخرى.

- نسخن مقلاة واسعة على نار متوسطة وندهنها بالزيت.

- نشكل خليط الخضراوات على هيئة أقراص متوسطة الحجم، ونضعها في المقلاة.

- نترك أقراص البرغر النباتي حتى تحمر وتبدأ في النضج ونقلب الأقراص على الجانب الآخر حتى تحمر وتنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

