برغر البطاطا

نقدم إليك طريقة تحضير برغر نباتي خفيف من البطاطا والمشروم لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة، تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
3 حبات متوسطة بطاطا مكعبات
حبة متوسطة كوسة شرائح
حبة متوسطة بصل أرباع
فصان ثوم صحيح
كوب حمص مسلوق
1/4 كوب فلفل ملون مقطع
1/4 كوب مشروم شرائح
1/4 كوب شوفان مطحون
3/4 كوب بقسماط ناعم
3/4 كوب بقدونس مفروم
فلفل أسود مطحون
ملح
زيت
ماء
طريقة التحضير
- في وعاء كبير وعلى نار متوسطة، نسلق البطاطس لمدة 10 - 15 دقيقة حتى تنضج، ثم نصفيها من الماء، ونهرسها جيدًا ثم نتركها جانبًا لتبرد.
- في وعاء الكبة، نضع الكوسا والبصل والثوم والحمص المسلوق والمشروم والفلفل الملون، ونفرمها فرما خشنا.
- نضيف البطاطا إلى الكبة، ونفرمها مع باقي المكونات حتى تتجانس، وفي بولة كبيرة، نضع خليط الخضراوات، ونضيف إليه الشوفان والبقسماط ونتبله بالملح والفلفل الأسود، ونخلطه مرة أخرى.
- نسخن مقلاة واسعة على نار متوسطة وندهنها بالزيت.
- نشكل خليط الخضراوات على هيئة أقراص متوسطة الحجم، ونضعها في المقلاة.
- نترك أقراص البرغر النباتي حتى تحمر وتبدأ في النضج ونقلب الأقراص على الجانب الآخر حتى تحمر وتنضج وتصبح جاهزة للتقديم.