كيك القهوة والتوفي

نقدم إليك طريقة تحضير حلوى شهية وخفيفة وهي كيكة القهوة بالتوفي لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

عبوة خليط كيك أبيض

عبوة تغليفة كيك غنية وكريمية بالفانيليا

ربع كوب قهوة بودرة سريعة التحضير

ربع كوب ماء مغلي

كوب ماء

ثلث كوب زيت نباتي

3 بيضات

ربع كوب صلصة كراميل

3 ألواح حلوى التوفي مغطاة بالشكولاتة ومقطّعة إلى قطع صغيرة

طريقة التحضير

- سخّني الفرن ثم ادهني قاعدة وأطراف قالب 23*33 سم بقليل من الزبد.

- ذوّبي في وعاء صغيرٍ حبيبات القهوة في الماء المغلي.

- في وعاءٍ كبيرٍ اخفقي خليط الكيك مع كوب الماء والزيت والبيض ومزيج القهوة بواسطة الخفاقة الكهربائية على سرعة منخفضة لمدة 30 ثانية ثمّ على سرعة متوسّطةٍ لمدة دقيقتين مع كشط أطراف الوعاء من حين إلى آخر اسكبي المزيج في القالب.

- اخبزي الكيك حسب الإرشادات المذكورة على العبوة لقالب 23*33 سم.

- اتركي الكيك ليبرد تماماً أي لحوالي ساعة وفي وعاء متوسط امزجي الكراميل مع تغليفة بيتي كروكر بنكهة الفانيليا.

- زيّني الكيك بالمزيج ورشّي حلوى التوفي على الوجه ويمكنك حفظه مغطى بشكل غير مُحكَم في الثلاجة.

