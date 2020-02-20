برغر التونا للرجيم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 12:22 مساء
برغر التونا للرجيم (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير برغر التونا المناسب للرجيم.

المكونات
- البطاطس: 1 حبة (كبير الحجم / مُقشَّرة ومُقطَّعة إلى مكعبات). 
- التونا: 3 عبوات (كبيرة الحجم / مصفاة). 
- البيض: 1 حبة. 
- البصل: ربع كوب (مقشر ومفروم). 
- الخردل: ملعقة كبيرة. 
- بقسماط (خبزة مرحية): ملعقة كبيرة (أو أكثر). 
- الثوم: فص (مهروس). 
- بهارات إيطالية: ملعقة صغيرة (متوافرة في السوبر ماركت). 
- ملح: حسب الرغبة. 
- فلفل أسود: حسب الرغبة. 
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة. 

طريقة التحضير

1- تُضاف مُكعبات البطاطس إلى قدر صغيرة حاوية الماء، يُرشُّ الملح، وتُسلق البطاطس على حرارة خفيفة إلى متوسِّطة ثمَّ تُصفَّى البطاطس، وتعاد إلى القدر لدقيقتين، وتُصفَّى بعدها مُجدَّدًا، وتهرس بالشوكة، في وعاء كبير الحجم.

2- في الوعاء الحاوي البطاطس المهروسة، تُفقس البيضة، وتضاف التونا والبصل والخردل والثوم والبقسماط والبهارات (البهارات الإيطاليَّة والملح والفلفل الأسود). 

3- تُخلط المكوِّنات جيِّدًا، حتَّى يتشكَّل خليط متجانس، ويُقسم الخليط إلى ثمانية أقسام متساوية، ويُشكَّل كلُّ قسم منها على هيئة دائرة.

4- يُسخَّن الزيت على حرارة متوسِّطة، وتُقلى دوائر التونا، لثلاث دقائق من كلِّ جهة.

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