رقائق البيك رولز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 01:51 مساء

رقائق البيك رولز من المقبلات الخفيفة، التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
3 خبز فينو شرائح رقيقة
1/4 كوب كبير زيت
ملعقة صغيرة خل
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة صغيرة ملح
جبن شيدر مبشور

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وتوضع ورقة زبدة في صينية فرن.
- في بولة صغيرة الحجم يخلط كل من الزيت والخل والملح والثوم البودرة والجبن الشيدر المبشور جيدًا.
- تغمس شرائح الفينو في مزيج الجبن حتى تغطى بالكامل ثم توضع في الصينية.
- توضع الصينية في الفرن لمدة من 7-10 دقائق حتى تتحمص ويترك البيك رولز حتى يبرد ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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