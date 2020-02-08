رقائق البيك رولز

رقائق البيك رولز من المقبلات الخفيفة، التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 خبز فينو شرائح رقيقة

1/4 كوب كبير زيت

ملعقة صغيرة خل

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة ملح

جبن شيدر مبشور

طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وتوضع ورقة زبدة في صينية فرن.

- في بولة صغيرة الحجم يخلط كل من الزيت والخل والملح والثوم البودرة والجبن الشيدر المبشور جيدًا.

- تغمس شرائح الفينو في مزيج الجبن حتى تغطى بالكامل ثم توضع في الصينية.

- توضع الصينية في الفرن لمدة من 7-10 دقائق حتى تتحمص ويترك البيك رولز حتى يبرد ويصبح جاهزًا للتقديم.

