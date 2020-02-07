بيتزا شاورما دجاج

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير بيتزا الشاورما الشهية واستمتعي بمذاقها مع عائلتكِ من صنع يديكِ وفقا لموقع «شهية».

المكونات

250 غرامًا من عجينة البيتزا.

150 غرامًا من صدور الدجاج مقطعة إلى أصابع (بشكل الشاورما).

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من بهارات الشاورما.

100 غرامات من صلصة البيتزا.

50 غرامًا من جبنة الموتزاريلا المبروشة.

يمكنك إضافة ما ترغبين به من بصل أو طماطم أو الفطر أو غيرها من المكونات حسب الذوق.

طريقة التحضير

- انقعي الدجاج في وعاء مع زيت الزيتون والملح وبهارات الشاورما لمدة ثلاث ساعات.

- قلّبي الخليط في مقلاة حتّى يطهى جيدًا.

- قسمي عجينة البيتزا إلى أربعة أجزاء متساوية، ثم قومي بمدّ كل جزء على شكل دائرة مع رشّ الدقيق لكي لا تلتصق العجينة.

- ضعي صلصة البيتزا على العجينة.

- ضعي خليط الدجاج وغطيه بجبنة الموتزاريلا.

- اخبزي البيتزا في الفرن على درجة حرارة 170 درجة لسبع دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.

