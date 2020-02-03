8 علامات تدل على فساد طعامك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 03:21 مساء

تسعى الكثير من السيدات للوصول إلى طريقة تتبعها لتعمل على إطالة مدة حفظ الأطعمة دون أن يحدث لها فساد أو تلف، وهناك طرق عديدة لحفظ الطعام منها التعليب، والتجميد، والتجفيف، وهناك بعض السيدات تقعن في الخطأ، في طريقة حفظ الطعام مما يعرضه إلى تغيرات فيزيائية وكيميائية تعرضه للتلف والتعفن، واليوم نطلعكن على بعض علميات فساد الطعام التي لا تقتصر على العفن لتجنب تناول هذه الأطعمة وهي غير صالحة وتفادي حدوث الأمراض، وذلك وفقًا لمركز الرقابة الليبي على الأغذية والأدوية.

- ذبول الخضراوات والفواكه دليل على فسادها، ومن الخطأ اقتطاع الأجزاء المعطوبة واستخدام الأجزاء السليمة التي لم تظهر عليها أعراض الذبول، وذلك لتلوث الخضراوات والفواكهة بالميكروبات.
- تغير لون الخضراوات الورقية.
- تغير قوام زلال البيض، ويمكن التعرف على ذلك من خلال طفو البيض على الماء ويكون قوام الزلال غير متماسك.
- اختلاف رائحة البهارات، وذلك نتيجة لظهور علامات التسوس وانتهاء فترة صلاحيتها أو بسبب التخزين السيئ.
- معرفة فساد الأسماك من خلال الرائحة النفاذة وليونة الأسماك وكذلك ذبول العينين.
- لزوجة ملمس اللحم وظهور رائحة كريهة.
- انتفاخ العلب والعبوات للأطعمة المحفوظة.
وعند فتح العبوة المنتفخة تظهر رائحة الغاز ويكون طعمها لاذعًا.
- تكوُّن فطريات أو عفن فوق الطعام، فالفطريات هي طبقة بيضاء غريبة متكونة على بقعة صغيرة من الطعام، ولكنها تعني أنه يجب إلقاء كل الأكل.

طرق للوقاية من فساد الأطعمة
- تنظيف الخضار والفواكه جيدًا قبل تناولها.
- تنظيف اليدين باستخدام الماء والصابون قبل تحضير الطعام أو تناوله.
- طهي الطعام بصورة جيدة من أجل قتل الجراثيم للوقاية من الأمراض.
- تغطية الأطعمة بعد الانتهاء من تحضيرها، وعدم تركها مكشوفة لحمايتها من وصول الحشرات والقوارض إليها.
- الانتباه لفترة صلاحية الأطعمة المشتراة من الأسواق، لا سيما المعلبة منها.
 

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