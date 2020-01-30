نقدم إليك اليوم طريقة تحضير أفخاذ الدجاج بالكريمة والليمون والثوم مناسبة كوجبة رئيسية على مائدتك.
المكونات
- أفخاذ الدجاج: 6 حبات (منظفة)
- البصل: 1 حبة (كبير الحجم / مفروم أرباع)
- ورق غار: 1 ورقة
- القرفة: عود
- ملح: ملعقة صغيرة
- كريمة: كوب ونصف (سائلة)
- برش ليمون: 1 حبة
- عصير الليمون: 3 ملاعق كبيرة
- الثوم: 3 فصوص (مهروس)
- الزبدة: ملعقة كبيرة
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1- اسلقي الدجاج بماء مغلي وورق الغار وعود القرفة والبصل الأرباع والملح لمدة ساعة حتى ينضج.
2- صفي الدجاج وادهني طبق الفرن بالزبدة ثم ضعي الدجاج وادهنيه بالزبدة جيدا.
3- تبلي الدجاج بالملح والفلفل وعصير الليمون وبرش الليمون والثوم المهروس.
4- ضعي الكريمة فوق الدجاج وغطي الطبق بورق الألمنيوم.
5- أدخلي الطبق للفرن على حرارة 220 لمدة ربع ساعة.
6- أزيلي الألمنيوم وخففي حرارة الفرن لـ190 درجة وحمريها لمدة 15 دقيقة.
7- قدمي الدجاج إلى جانب الأرز أو المكرونة.