أفخاذ الدجاج بالكريمة والليمون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 10:47 صباحا
أفخاذ الدجاج بالكريمة والليمون (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير أفخاذ الدجاج بالكريمة والليمون والثوم مناسبة كوجبة رئيسية على مائدتك.

المكونات
- أفخاذ الدجاج: 6 حبات (منظفة) 
- البصل: 1 حبة (كبير الحجم / مفروم أرباع) 
- ورق غار: 1 ورقة 
- القرفة: عود 
- ملح: ملعقة صغيرة 
- كريمة: كوب ونصف (سائلة) 
- برش ليمون: 1 حبة 
- عصير الليمون: 3 ملاعق كبيرة 
- الثوم: 3 فصوص (مهروس) 
- الزبدة: ملعقة كبيرة 
- ملح: ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير

1- اسلقي الدجاج بماء مغلي وورق الغار وعود القرفة والبصل الأرباع والملح لمدة ساعة حتى ينضج.

2- صفي الدجاج وادهني طبق الفرن بالزبدة ثم ضعي الدجاج وادهنيه بالزبدة جيدا.

3- تبلي الدجاج بالملح والفلفل وعصير الليمون وبرش الليمون والثوم المهروس.

4- ضعي الكريمة فوق الدجاج وغطي الطبق بورق الألمنيوم.

5- أدخلي الطبق للفرن على حرارة 220 لمدة ربع ساعة.

6- أزيلي الألمنيوم وخففي حرارة الفرن لـ190 درجة وحمريها لمدة 15 دقيقة.

7- قدمي الدجاج إلى جانب الأرز أو المكرونة.

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