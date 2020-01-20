حواوشي لبناني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 11:41 صباحا

الحواوشي من الوجبات المشهورة في مصر ولبنان وبلاد الشام، وهي عبارة عن خبز محشو باللحمة المفرومة بعد وضع التتبيلة الخاصة لها، إضافة مُنكهات مثل البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار لمذاق خاص، وهو يقدم مع المخلل وسلطة الطحينة.
اليوم نقدم إليك خطوات تحضيره على الطريقة اللبنانية تعلمي الطريقة معنا ونفذيها في مطبخك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
نصف كيلو لحمة مفرومة
6 أرغفة خبز لبناني
حبة متوسطة بصل مفروم
حبة متوسطة طماطم مقطعة
فصان ثوم مفروم
ربع كوب سمن أو زبد مُذاب
ربع كوب بقدونس مفروم
ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة
ربع كوب فلفل رومي مفرومة
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
ملعقة كبيرة ملح
نصف ملعقة كبيرة بهارات
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن الصينية بالسمن.
- في بولة كبيرة، نضع اللحمة المفرومة، ونضيف إليها البصل والثوم والطماطم والفلفل الرومي والبقدونس والكزبرة ودبس الرمان، ونخلطها جيداً.
- نتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة، ونخلطها مرة أخرى.
- ندهن الخبز اللبناني بالسمن، ثم نفتحه من الجنب أو نقطعه نصفين ونحشي الخبز بخليط اللحم، ونفرده بالتساوي على كامل الرغيف.
- نرص الحواوشي في الصينية، وندخله الفرن لمدة 25 - 30 دقيقة نخرج الحواوشي من الفرن ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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