كساديا دجاج مكسيكي

يتمتع المطبخ المكسيكي بالأطباق الشهية، ونقدم لكِ منه اليوم طريقة تحضير كساديا الدجاج الشهية، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

قطعتان من صدور الدجاج.

ملعقة صغيرة من بهارات الفاهيتا.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

حبتان من الفليفلة الخضراء المفرومة.

حبتان من الفليفلة الحمراء المفرومة.

بصلة واحدة مفرومة.

10 قطع من خبز التورتيلا.

كوب من جبن الشيدر المبشور.

طريقة التحضير

- في البداية سخني المقلاة مع القليل من الزيت واقلي الدجاج المتبل ببهارات الفاهيتا على نار خفيفة إلى أن ينضج.

- في مقلاة مختلفة، سخني الزيت واقلي الفليفلة بنوعيها مع البصل، ما إن تذبل حتى تضيفي الدجاج إليها.

-على طبقة خبز تورتيلا وزعي القليل من الخليط، ثم ضعي فوقها الجبن المبشور وبعدها طبقة أخرى من خبز التورتيلا.

- استمري على هذه الحال حتى نفاد الكمية، ثم ضعي الكساديا في صينية متوسطة الحجم وأدخليها الفرن.

- اتركيها على نار خفيفة جدًّا حتى يتحمص الخبز ويذوب الجبن جيدًّا وتصبح جاهزة للتقديم.

