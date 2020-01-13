دجاج بالكوكاكولا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 10:46 صباحا

هل جربتِ يومًا ما استخدام المشروبات الغذائية في الطهي؟ بدلًا من شربها إذا كانت تجربتك لأول مرة جربي طريقة عمل دجاج مشوي بالكوكا كولا وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
12 شريحة صدور دجاج (مخلية)
1 1/2 كوب كوكا كولا
1 1/2 كوب صوص باربكيو
2 ملعقة كبيرة بصل مجفف (مبشور)

طريقة التحضير
- في طبق متوسط ضعي صوص الباربكيو مع البصل والكوكاكولا ثم قلبيها مع بعض جيدًا.
- ثم قومي بتقسيم الخليط بالتساوي في 2 كيس بلاستيك مُحكم غلقه.
- ثم بعد ذلك، قومي بتقسيم الصدور إلى نصفين وضعي في كل كيس 6 صدور دجاج واغلقيها جيدًا ثم قلبيها داخل الكيس جيدًا حتى تغطي الدجاج.
- الأكياس في الثلاجة على الأقل 6 ساعات أو طوال الليل للنقع ثم قلبيها مرة أو مرتين في هذه الفترة.
- أحضري الشواية وقومي بتسخينها جيدًا على نار متوسطة.
- انزعي صدور الدجاج من الأكياس والتتبيلة المنقوعة بها وضعي التتبيلة جانبًا (لا تتخلصي منها).
- ضعي الدجاج على الشواية لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تحمر وتنضج قلبي الدجاج من آن لآخر.
- وفي هذه الأثناء، ضعي التتبيلة في إناء على نار متوسطة واتركيها لتغلي لعمل صوص الكولا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الريال يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
النصر يضرب بيدفيست بثنائية وينعش آماله في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
«الوسط» تنشر جزءا من نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة ...
اقتصاد
الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس
دولى
ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
شظايا «حرب العاصمة» تعطل المدارس والخدمات الصحية
ليبيا
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنية جديدة تساعد في تحديد الخلايا السرطانية بدقة وسرعة