دجاج بالكوكاكولا

هل جربتِ يومًا ما استخدام المشروبات الغذائية في الطهي؟ بدلًا من شربها إذا كانت تجربتك لأول مرة جربي طريقة عمل دجاج مشوي بالكوكا كولا وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

12 شريحة صدور دجاج (مخلية)

1 1/2 كوب كوكا كولا

1 1/2 كوب صوص باربكيو

2 ملعقة كبيرة بصل مجفف (مبشور)

طريقة التحضير

- في طبق متوسط ضعي صوص الباربكيو مع البصل والكوكاكولا ثم قلبيها مع بعض جيدًا.

- ثم قومي بتقسيم الخليط بالتساوي في 2 كيس بلاستيك مُحكم غلقه.

- ثم بعد ذلك، قومي بتقسيم الصدور إلى نصفين وضعي في كل كيس 6 صدور دجاج واغلقيها جيدًا ثم قلبيها داخل الكيس جيدًا حتى تغطي الدجاج.

- الأكياس في الثلاجة على الأقل 6 ساعات أو طوال الليل للنقع ثم قلبيها مرة أو مرتين في هذه الفترة.

- أحضري الشواية وقومي بتسخينها جيدًا على نار متوسطة.

- انزعي صدور الدجاج من الأكياس والتتبيلة المنقوعة بها وضعي التتبيلة جانبًا (لا تتخلصي منها).

- ضعي الدجاج على الشواية لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تحمر وتنضج قلبي الدجاج من آن لآخر.

- وفي هذه الأثناء، ضعي التتبيلة في إناء على نار متوسطة واتركيها لتغلي لعمل صوص الكولا.

