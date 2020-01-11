مسقة مصرية في خطوات بسيطة

المسقعة من أشهر الأطباق الشعبية في المطبخ المصري، كما أنها طبق شهي ومميز لوجبة غداء أو عشاء تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
2 حبة باذنجان
ملعقة ملح
2 حبة فلفل ألوان
2 حبة فلفل حار
5 فصوص ثوم
كوب صلصة طماطم
1/2 ملعقة فلفل أسود
1/2 ملعقة كمون
خطوات التحضير
- قومي بتقطيع البادنجان، الفلفل الألوان والحار.
- ضعي زيت بالمقلاة على النار هادئة ثم ضعي به الباذنجاج حتى يحمر حتى انتهاء الكمية.
- ثم ضيفي إلى المقلاة الفلفل للتحمير.
- قومي بتحمير الثوم ثم ضيفي إليها صلصة الطماطم ثم ضيفي التوابل ثم أضيفي إليها المكونات الباذنجان والفلفل وتصبح جاهزة للتقديم.