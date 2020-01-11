مسقة مصرية في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 12:51 مساء

المسقعة من أشهر الأطباق الشعبية في المطبخ المصري، كما أنها طبق شهي ومميز لوجبة غداء أو عشاء تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
2 حبة باذنجان
ملعقة ملح
2 حبة فلفل ألوان
2 حبة فلفل حار
5 فصوص ثوم
كوب صلصة طماطم
1/2 ملعقة فلفل أسود
1/2 ملعقة كمون

خطوات التحضير
- قومي بتقطيع البادنجان، الفلفل الألوان والحار.
- ضعي زيت بالمقلاة على النار هادئة ثم ضعي به الباذنجاج حتى يحمر حتى انتهاء الكمية.
- ثم ضيفي إلى المقلاة الفلفل للتحمير.
- قومي بتحمير الثوم ثم ضيفي إليها صلصة الطماطم ثم ضيفي التوابل ثم أضيفي إليها المكونات الباذنجان والفلفل وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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