حضري الكرواسون في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 10:10 صباحا

الكرواسون من أشهى المخبوزات الفرنسية التي تقدم مع الشاي كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة ولذيذة، تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها في منزلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
4 أكواب كبيرة دقيق أبيض
كوب كبير ماء دافئ
1/4 كوب خميرة جافة فورية
1/4 كوب زبدة ذائبة
حليب بودرة

خطوات التحضير
- في بولة عميقة نضع 4 أكواب كبيرة من الدقيق ويضاف إليه الخميرة والسكر والملح والحليب البودرة ويخلط المزيج جيدا.
- يضاف الماء إلى مزيج الدقيق تدريجيا ويخلط المزيج مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.
- غطى العجينة وتترك لمدة 10 دقائق حتى تخمر.
- بعد الـ10 دقائق وبعد أن تخمر العجين نضع الزيت وباقي كمية الدقيق وتعجن العجينة مرة أخرى، حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- تقسم عجينة الـ10 دقائق إلى كرات متوسطة الحجم وتترك لمدة 5 لترتاح قليلاً.
- على سطح مرشوش عليه القليل من الدقيق تفرد كل كرة من العجينة بالنشابة حتى تصبح رقيقة وتدهن بالزبدة.
- توضع كرات العجين فوق بعضها البعض، مع ضرورة دهن زبدة بين كل طبقة والأخرى، وتفرد كل الطبقات مرة أخرى بالنشابة حتى تصبح رقيقة ثم تقطع إلى مثلثات متساوية الحجم.
- تدهن صينية فرن بالزبدة ثم توضع قطع الكرواسون في الصينية.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتوضع الصينية في الفرن بعد تسخين الفرن بـ10 دقائق لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، و تى ينضج الكرواسون ويحمر ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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