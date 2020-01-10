حضري الكرواسون في المنزل

الكرواسون من أشهى المخبوزات الفرنسية التي تقدم مع الشاي كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة ولذيذة، تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها في منزلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

4 أكواب كبيرة دقيق أبيض

كوب كبير ماء دافئ

1/4 كوب خميرة جافة فورية

1/4 كوب زبدة ذائبة

حليب بودرة

خطوات التحضير

- في بولة عميقة نضع 4 أكواب كبيرة من الدقيق ويضاف إليه الخميرة والسكر والملح والحليب البودرة ويخلط المزيج جيدا.

- يضاف الماء إلى مزيج الدقيق تدريجيا ويخلط المزيج مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

- غطى العجينة وتترك لمدة 10 دقائق حتى تخمر.

- بعد الـ10 دقائق وبعد أن تخمر العجين نضع الزيت وباقي كمية الدقيق وتعجن العجينة مرة أخرى، حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

- تقسم عجينة الـ10 دقائق إلى كرات متوسطة الحجم وتترك لمدة 5 لترتاح قليلاً.

- على سطح مرشوش عليه القليل من الدقيق تفرد كل كرة من العجينة بالنشابة حتى تصبح رقيقة وتدهن بالزبدة.

- توضع كرات العجين فوق بعضها البعض، مع ضرورة دهن زبدة بين كل طبقة والأخرى، وتفرد كل الطبقات مرة أخرى بالنشابة حتى تصبح رقيقة ثم تقطع إلى مثلثات متساوية الحجم.

- تدهن صينية فرن بالزبدة ثم توضع قطع الكرواسون في الصينية.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتوضع الصينية في الفرن بعد تسخين الفرن بـ10 دقائق لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، و تى ينضج الكرواسون ويحمر ويصبح جاهزا للتقديم.

