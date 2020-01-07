أجنحة الدجاج المقلية

تعد أجنحة الدجاج المقلية وجبة غذائية لذيذة جدا وخفيفة وشهية ويمكن إعدادها بعدة طرق مختلفة لتناسب كل الأذواق تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

اجنحة دجاج

1/2 فلفل أسود

زيت

باربكيو صوص مدخن

1/2 ملعقة فلفل أسود

ثوم مفروم بالخل

ماء

2 ملعقة دقيق

صوص حار

1/2 ملح

1/4 شطة

طريقة التحضير

- تخلط الصلصة الحارة مع بقية المكونات في إناء عميق وتتبل الأجنحة في هذا الخليط.

- وضع الأجنحة بالمقلاة وتقلب في جميع الاتجاهات لمدة 10 دقائق ثم ترفع حتى تمام النضج.

- في نفس الطاسة تضاف الصلصة وبقية المكونات وتقلب جيداً على نار متوسطة حتى يصبح الخليط سميكا.

- ترفع الصلصة من على النار وتصب في إناء عميق ويضاف إليها أجنحة الدجاج مع التقليب حتى تغطى الأجنحة بصوص البافلو تماماً وتصبح جاهزة للتقديم.

