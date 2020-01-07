أجنحة الدجاج المقلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 02:28 مساء

تعد أجنحة الدجاج المقلية وجبة غذائية لذيذة جدا وخفيفة وشهية ويمكن إعدادها بعدة طرق مختلفة لتناسب كل الأذواق تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
اجنحة دجاج
1/2 فلفل أسود
زيت
باربكيو صوص مدخن
1/2 ملعقة فلفل أسود
ثوم مفروم بالخل
ماء
2 ملعقة دقيق
صوص حار
1/2 ملح
1/4 شطة

طريقة التحضير
- تخلط الصلصة الحارة مع بقية المكونات في إناء عميق وتتبل الأجنحة في هذا الخليط.
- وضع الأجنحة بالمقلاة وتقلب في جميع الاتجاهات لمدة 10 دقائق ثم ترفع حتى تمام النضج.
- في نفس الطاسة تضاف الصلصة وبقية المكونات وتقلب جيداً على نار متوسطة حتى يصبح الخليط سميكا.
- ترفع الصلصة من على النار وتصب في إناء عميق ويضاف إليها أجنحة الدجاج مع التقليب حتى تغطى الأجنحة بصوص البافلو تماماً وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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