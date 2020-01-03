أرز بالمكسرات والدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 02:47 مساء

الأرز من الأطباق الرئيسية التي نقدمها بشكل يومي على سفرتنا، لذلك نقدم إليك طريقة جديدة لتحضير الأرز وهو الأرز البخاري المدخن وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
حبة فحم (للتبخير)
4 أكواب أرز بسمتي
دجاجتان (مقطع ومنظف)
نصف كوب زيت
بهارات مشكلة
ملح
ورق غار
فلفل أسود
كمون
جزر
بصل
زبيب
كاجو
لوز

طريقة التحضير
- سخني الزيت في قدر وقلبي قطع الدجاج قليلاً.
- وزعي فوق الدجاج البهار المشكل والملح والكمون والفلفل الأسود وقلبي حتى يصبح الدجاج محمراً وذهبي اللون.
- ارفعي الدجاج وضعيه في طبق واتركيه جانباً.
- أضيفي لنفس القدر الجرز المبشور والبصل وقلبي حتى تذبل المكونات ويتحمر البصل قليلاً.
- أضيفي حوالي 5 أكواب من الماء واتركيه حتى يغلي على نار عالية.
- أضيفي الأرز واتركيه لمدة 3 دقائق يغلي على نار عالية.
- أضيفي قطع الدجاج المحمرة والزبيب وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 40 – 45 دقيقة حتى ينضج الأرز والدجاج.
- سخني الفحم ليصبح جمرا، ضعي قطعة صغيرة من ورق الأولمنيوم على سطح الأرز وضعي فيها قطرات من الزيت، ضعي الفحم في الزيت ليتصاعد دخان، ضعي الغطاء على القدر واتركيه لمدة دقيقة ثم تخلصي من الفحم.
- اسكبي الأرز في طبق التقديم ورتبي الدجاج فوقه وزيني وجه الطبق بالمكسرات المحمصة ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال تسلم بلاده مقعدها بمجلس الأمن.. المنصف البعتي: تونس ستعمل بشكل فاعل على حل ...
ليبيا
الملاكم بريبش: يسعدني تمثيل ليبيا في المحافل الخارجية
رياضة محلية
الجزائر تؤكد تضامنها مع الليبيين ووقوفها على مسافة متساوية من أطراف النزاع
ليبيا
الليبيون يودعون «عام الدم» ويأملون أن يكون 2020 عام الحل
ليبيا
وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم
ثقافة وفن
«المركزي» بالبيضاء: 50.33 مليار دينار إجمالي الإنفاق على مستوى ليبيا حتى نوفمبر
ليبيا
العدد 215 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر الأزمة.. وأعباء الإيجار تعيد نازحين ...
ليبيا
السلطات الأسترالية تأمر بإخلاء مدن محاصرة بالحرائق
دولى
مفاجأة في عقد رونالدو الجديد مع «يوفنتوس»
رياضة عالمية
كيم جونغ أون يعلن إنهاء تجميد التجارب النووية في كوريا الشمالية
دولى
تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على الأمراض الأكثر انتشارا في 2019