فاصوليا بيضاء بالمشروم والطماطم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 11:20 صباحا

تعلمي معنا طريقة تحضير الفاصوليا البيضاء مع المشروم واعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كوبان من الفاصوليا البيضاء مسلوقة.
كوب مشروم شرائح.
حبة بصل مفروم. كوبان عصير طماطم
ملح
فلفل أسود
بهارات
زيت

طريقة التحضير
- يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن.
- يضاف إليه البصل، ويقلب حتى يكتسب اللون الذهبي.
- يضاف المشروم، ويقلب حتى يتشوح، ثم يضاف عصير الطماطم، ويقلب.
- يترك على نار متوسطة حتى يتسبك.
- يتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم تضاف الفاصوليا، ويقلب جيدًا.
- تترك على نار هادئة لمدة من 30 دقيقة وحتى تنضج وترفع من على النار، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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