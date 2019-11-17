برياني بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 02:35 مساء

الأرز البرياني من أشهى المأكولات وأطيبها نقدم إليك اليوم طريقة تحضيرة مع الجمبري لتتعلمي الطريقة وتطبقيها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «فتافتيت».

المكونات
كوب ونصف أرز بسمتي منظّف
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون
بصل
ثوم فص
فلفل حار أخضر
زنجبيل طازج
600 غرام جمبري منظّف
3 ملاعق كبيرة كاري معجون أحمر
ملح ربع ملعقة صغيرة
طماطم مقطّعة إلى شرائح رفيعة
ربع ملعقة صغيرة كركم مطحون
ورق غار
4 حبّات حبهان أخضر
ربع ملعقة صغيرة زعفران خيوط

طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، ضعي البصلة والثوم والفلفل الأخضر الحار والزنجبيل.
- اضربي المكونات حتى تصبح مفرومة فرمًا ناعمًا، اتركي المزيج جانبًا.
- في قدر على نار متوسطة حمّي الزيت جيدًا.
- أضيفي مزيج البصل المفروم وحرّكي حوالي 5 دقائق حتى يذبل.
- ضعي الجمبري وحرّكي لـ3 دقائق حتى يختفي اللون الزهريّ الفاتح.
- أضيفي معجون الكاري ونكّهي بالملح ثمّ اخلطي.
- ضعي بروية شرائح الطماطم وتابعي الخلط لبضع دقائق إضافيّة.
- اطفئي النار واتركي الخليط جانباً.
- حمّي الفرن على حرارة 190 درجة مئوية.
- في قدر جديد، اغلي الماء ثمّ أضيفي الأرز البسمتي.
- اطهي المزيج حوالي 10 دقائق أو حتى تنضج حبّات الأرز.
- عندما تجفّ ماء الأرز أضيفي إليه ورق الغار والحبهان والكركم والزعفران واخلطي.
- في صينية فرن أو طبق مقاوم للحرارة، ضعي طبقة من الأرز تليها طبقة من الجمبري حتى انتهاء الكمية على أن تكون الطبقة النهائية من الأرز.
- غطّي الصينية وادخليها إلى الفرن.
- اخبزي المزيج لـ15 دقيقة ثمّ قدّميه ساخنًا.
 

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