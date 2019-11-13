شرائح الحمرايا بالزعتر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 01:54 مساء

لمحبي الأسماك، نقدم اليوم طريقة إعداد شرائح الحمرايا بصلصة الزعتر، مع العلم أن شرائح معظم الأسماك التي تشبه الحمرايا يمكن تطبيق الوصفة عليها.

المقادير:
4 شرائح سمك
2 ملعقة كمون و1 ملعقة زعتر
2 ملعقة خل أبيض
نصف كوب من الدقيق
ثلث كوب زيت نباتي للقلي
الصلصة:
ملعقتان من زيت زيتون
ملعقة زبد
بصلة مبشورة
2 ثمرة طماطم
2 فص ثوم
نصف ملعقة زعتر
ومثيلها كمون
كوبان مرقة سمك
قرنا فلفل أخضر وأحمر حار
قرن فلفل حلو

الطريقة:
تخلط ملعقة الكمون وملعقة الزعتر مع الخل والملح والفلفل الأكحل وترش فوق شرائح السمك، وتترك لمدة ساعتين على الأقل.
بعد ساعتين تؤخذ الشرائح، تُقلب في الدقيق، تنفض وتقلي في الزيت حتي تنضج، ثم تسحب وتترك جانبًا.
بطاجين نقلي البصل في الزيت والزبد، ونضيف الطماطم، والثوم والزعتر، والمرقة والسمك والكمون والفلفل الحار حتى ينضج.
ثم نسكبه على السمك الموزع بصحون التقديم.. وصحتين.

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