سلطة البطاطا والمعدنوس بدبس الرمان

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة البطاطا الشهية مع المعدنوس بدبس الرمان لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 حبات كبيرة بطاطس.

1/2 كوب دبس رمان.

1/2 كوب زيت زيتون.

5 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة شطة مجروشة.

ملعقة كبيرة كزبرة.

فلفل أسود وملح حسب الرغبة.

2 كوب معدنوس مفروم.