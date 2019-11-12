سلطة البطاطا والمعدنوس بدبس الرمان

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة البطاطا الشهية مع المعدنوس بدبس الرمان لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
4 حبات كبيرة بطاطس.
1/2 كوب دبس رمان.
1/2 كوب زيت زيتون.
5 فصوص ثوم مهروس.
ملعقة كبيرة شطة مجروشة.
ملعقة كبيرة كزبرة.
فلفل أسود وملح حسب الرغبة.
2 كوب معدنوس مفروم.
طريقة التحضير
- قشري البطاطا ثم قطعيها مكعبات صغيرة، ضعيها في ماء مملح لبضع دقائق، ثم صفيها.
- في مقلاة عميقة سخني الزيت واقلي البطاطا لتصبح ذهبية اللون، دعيها تبرد.
- في وعاء، ضعي دبس الرمان، زيت الزيتون، الثوم، الشطة، الكزبرة، الملح، الفلفل وقلبي المكونات لتختلط مع بعضها.
- أضيفي البطاطا وقلبيها لتختلط جيدًا وتتشرب بالصلصة، أضيفي المعدنوس وقلبي ليختلط ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.