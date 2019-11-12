سلطة البطاطا والمعدنوس بدبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 11:31 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة البطاطا الشهية مع المعدنوس بدبس الرمان لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
4 حبات كبيرة بطاطس.
1/2 كوب دبس رمان.
1/2 كوب زيت زيتون.
5 فصوص ثوم مهروس.
ملعقة كبيرة شطة مجروشة.
ملعقة كبيرة كزبرة.
فلفل أسود وملح حسب الرغبة.
2 كوب معدنوس مفروم.

طريقة التحضير
- قشري البطاطا ثم قطعيها مكعبات صغيرة، ضعيها في ماء مملح لبضع دقائق، ثم صفيها.
- في مقلاة عميقة سخني الزيت واقلي البطاطا لتصبح ذهبية اللون، دعيها تبرد.
- في وعاء، ضعي دبس الرمان، زيت الزيتون، الثوم، الشطة، الكزبرة، الملح، الفلفل وقلبي المكونات لتختلط مع بعضها.
- أضيفي البطاطا وقلبيها لتختلط جيدًا وتتشرب بالصلصة، أضيفي المعدنوس وقلبي ليختلط ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غامبيا تقاضي بورما أمام «العدل الدولية» بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
دولى
العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر
ليبيا
مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق
ليبيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا