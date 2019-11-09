حضري فتة ريش

نقدم إليك طريقة فتة الريش الضأن في خطوات سهلة وسريعة، وفقا لصفحة الشيف شربيني «فيسبوك».

المكونات

كيلوغرام لحم ريش ضأن.

أربعة أرغفة خبز.

كوبا أرز.

أربعة فصوص ثوم.

بصلة.

ملعقة زبد.

طماطم.

أعشاب.

ملح وفلفل وكمون وبهارات.

خل.

مكعب مرق

جزر.

كرفس.

طريقة التحضير

- تسلق الريش بالبصل والجزر والكرفس ثم تتبل بالأعشاب والتوابل والثوم وتدخل الفرن.

- يسوى الأرز ويقطع العيش ويوضع معه قليل من الشوربة ثم يوضع البصل مع قليل من الزيت ويوضع عصير الطماطم ثم يوضع الخبز في طبق التقديم ثم الأرز والصلصلة ثم ترص الريش فوق طبق الفتة وتصبح جاهزة للتقديم.

