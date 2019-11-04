كنافة نابلسية

تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية الشهية، تعرفي على طريقة تحضيرها وأعديها في مطبخكِ في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو كنافة.

كوب زبد.

كوب جبن عكاوي محلي.

فستق للتزين.

خطوات التحضير

- نحضر وعاء ونضع في إناء الجبن العكاوي ونغمر الوعاءين بالماء لعدة ساعات مع تغيير الماء كل ساعة حتى يتخلص الجبن من ملوحته.

- نضع السمن على الكنافة ثم نقوم بتقطيع الكنافة باليد مع الدعك والتفتيت حتى تختلط الكنافة بالسمن.

- نحضر صينية وندهنها بالزبد، ثم نفرد عليها ثلثي الكنافة، ثم نوزع الجبن العكاوي على وجه الكنافة، ثم نفرد الثلث الباقي من الكنافة على وجه الجبن (لتصبح طبقتين من الكنافة بينهما طبقة من الجبن).

نرش السمن على وجه الكنافة.

- ندخل صينية الكنافة الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ساعة إلا ربع حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبيًّا

- نخرجها من الفرن وننتظر حتى تبرد، ومن الممكن إضافة بعض المكسرات على الوجه على حسب الرغبة لتصبح جاهزة للتقديم.

