حضري أرزا بالبشاميل

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الأرز بالبشاميل الشهي، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان من الأرز الأبيض المطهو.

كوبان من الحليب.

كوبان من الماء.

بصلة صغيرة مقطعة إلى قطع صغيرة.

جزرمقطع وبازلاء.

ملح، وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من الطحين.

قشدة، أو كريمة.

طريقة التحضير

- في مقلاة على النار، ضعي ملعقة صغيرة من السمن، وضعي البصلة المقطعة عليها.

- حركي البصل في المقلاة حتى يذبل، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود، حسب رغبتك.

- قومي بسلق كل من الجزر والبازلاء في الماء حتى تنضج قليلا، ثم أزيليها من الماء.

- ضعي الخضار شبه الناضج على البصل، وقومي بتقليب المكونات، حتى تتمازج النكهات.

- في قدر آخر على نار عالية، ضعي ملعقة كبيرة من السمن، وانتظري حتى يصبح السمن ساخنا، ثم ضعي نصف كوب من الطحين، وحركي باستمرار.

- ضعي كوبين من الماء البارد، والحليب البارد إلى الطحين، وحركي باستمرار؛ حتى لا تظهر أي كتل، واستمري في التقليب حتى يصل المزيج إلى مرحلة الغليان، ثم أضيفي القشدة، أو الكريمة حتى تصبح صلصة البشاميل كثيفة، واستمري في التقليب قليلا، حتى تتمازج المكونات.

- ادهني البايركس بالسمن باستعمال الفرشاة؛ لتتجنبي التصاق الأرز به.

- ضعي الأرز الناضج في وعاء عميق، ثم ضعي عليه ثلاثة أرباع كمية البشاميل، وحركي المزيج حتى يتوزع البشاميل بشكل جيد.

- ضعي نصف الكمية من خليط الأرز والبشاميل في البايركس، ثم أتبعيها بطبقة الخضار المحضرة مسبقا.

- ضعي بقية الخليط من الأرز والبشاميل على الخضار، ثم أضيفي الكمية المتبقية من صوص البشاميل عليه.

- أدخلي البايركس إلى الفرن، حتى يكتسب طبقة من اللون الذهبي المحمر ويصبح جاهزا للتقديم.

