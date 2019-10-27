خبز بالعسل الأسود

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير خبز بالعسل الأسود لتعديه في مطبخكِ وتقدميه على الفطور، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب دقيق.

بيضة.

فانيليا.

رشة ملح.

ربع كوب عسل أسود.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ماء.

تزيين الوجه.

بيضة.

فانيليا.

سكر.

خطوات التحضير

- اخلطي الدقيق مع الملح والخميرة المعدة مسبقًا بوضعها في نصف كوب ماء مع قليل من السكر واتركيها لمدة عشر دقائق حتى ترتفع.

- أضيفي الزيت والعسل والبيضة والفانيليا.

- أضيفي الماء وقلبي حتى تحصلي على عجينة ثم اتركيها لتتخمر.

- شكلي العجينة لأصابع واتركيها لترتاح وادهني الوجه بالبيضة حتى تتحمر وتعطي لونًا ذهبيًّا ورشي الفانيليا المخلوطة بالسكر على الوجه، ثم اخبزيها وقدميها ساخنة للفطور مع العسل أو الزبد أو الكراميل.

