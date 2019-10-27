خبز بالعسل الأسود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 11:34 صباحا

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير خبز بالعسل الأسود لتعديه في مطبخكِ وتقدميه على الفطور، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 أكواب دقيق.
بيضة.
فانيليا.
رشة ملح.
ربع كوب عسل أسود.
ربع كوب زيت.
ملعقة كبيرة خميرة فورية.
ماء.
تزيين الوجه.
بيضة.
فانيليا.
سكر.

خطوات التحضير
- اخلطي الدقيق مع الملح والخميرة المعدة مسبقًا بوضعها في نصف كوب ماء مع قليل من السكر واتركيها لمدة عشر دقائق حتى ترتفع.
- أضيفي الزيت والعسل والبيضة والفانيليا.
- أضيفي الماء وقلبي حتى تحصلي على عجينة ثم اتركيها لتتخمر.
- شكلي العجينة لأصابع واتركيها لترتاح وادهني الوجه بالبيضة حتى تتحمر وتعطي لونًا ذهبيًّا ورشي الفانيليا المخلوطة بالسكر على الوجه، ثم اخبزيها وقدميها ساخنة للفطور مع العسل أو الزبد أو الكراميل.
 

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