صدور الدجاج بالريحان

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الدجاج بزيت الزيتون والريحان وقدميه لعائلتك من صنع يديك، وفقا لموقع «أنوثة».

المكونات

نصف كيلو صدور فراخ مخلية.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

بصلة.

ملح وفلفل، حسب الرغبة.

ثلاثة فصوص ثوم مهروس.

ثمرتا فلفل ملون.

كوب ونصف أوراق ريحان طازجة.

ملعقتان كبيرتان صوص الصويا.