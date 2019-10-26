صدور الدجاج بالريحان

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الدجاج بزيت الزيتون والريحان وقدميه لعائلتك من صنع يديك، وفقا لموقع «أنوثة».
المكونات
نصف كيلو صدور فراخ مخلية.
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
بصلة.
ملح وفلفل، حسب الرغبة.
ثلاثة فصوص ثوم مهروس.
ثمرتا فلفل ملون.
كوب ونصف أوراق ريحان طازجة.
ملعقتان كبيرتان صوص الصويا.
طريقة التحضير
- ابدئي بتتبيل صدور الدجاج، بعد تقطيعها إلى شرائح، بمزيج من الخل والملح والفلفل وقليل من الثوم ثم اتركيها لساعتين في الثلاجة.
- في مقلاة مناسبة، سخني ملعقتي زيت الزيتون وقلبي معه شرائح الدجاج فيه لدقائق إلى أن ينضج بشكل جزئي، وبمجرد أن يتحول لون الدجاج للون البني انزعيها من المقلاة في طبق جانبي.
- في وعاء آخر، سخني الكمية المتبقية من زيت الزيتون ثم أضيفي البصل وبقية الثوم والفلفل الملون واستمري في التقليب لمدة ثلاث دقائق.
- الآن أحضري صينية جديدة وضعي فيها الدجاج ومزيج الفلفل الملون والبصل.
- أضيفي صوص الصويا وأوراق الريحان واتركيها على النار حتى ينضج الدجاج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.