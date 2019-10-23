طريقة تخزين اللحوم

يعد التجميد من أشهر طرق تخزين اللحم وحفظه لأطول فترة ممكنة، وجميعنا يحتاج إلى حفظ اللحوم لفترات متفاوتة.

إليكِ هذه النصائح للحفاظ على اللحوم مجمدة وبطريقة آمنة، حسب «سوبر ماما»:

اغسلي يديك جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد لمس اللحوم لمدة 20 ثانية، حتى تتخلصي من البكتيريا العالقة في يديك.

لا تغسلي اللحوم الحمراء قبل تجميدها لأن الماء يُساعد على انتشار البكتيريا، واكتفي فقط بغسلها قبل الطهي.

أعيدي تعبئة اللحوم في أكياس ثلاجة، أو علب نظيفة محكمة الغلق.

أزيلي أكبر كمية موجودة من العظام، حتى لا تشغل مساحة كبيرة في الفريزر، كما أنها تساعد على دخول الهواء الذي يعمل على أكسدة اللحم، فيساعد على فساده أو تغير رائحته.

تخلصي من الأطباق الورقية المستخدمة في أثناء شراء اللحم، ولا تستعمليها مرة أخرى، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا المضرة.

اجعلي درجة حرارة الفريزر - 17.8 درجة مئوية (0 درجة فهرنهايت)، وتختلف مدة تخزين اللحوم في الفريزر على حسب إذا كانت نيئة أو مطبوخة، إذ تخزن اللحوم النيئة من 9 أشهر إلى 12 شهرًا، أما المطبوخة فيتم تخزينها من 3-4 أشهر فقط.

لا تتبلي اللحوم الحمراء قبل تجميدها خصوصا بالملح، لأنه يساعد على أكسدة الدهون الموجودة بها، وبالتالي تقلل من وقت صلاحيتها، وقد تسبب رائحة غير مفضلة للحم.

لا تفتحي الثلاجة بشكل متكرر، خصوصا في أيام الصيف، لأن ذلك يرفع من درجة حرارة الثلاجة.

نظفي الفريزر والثلاجة باستمرار حتى تتخلصي من الأطعمة الفاسدة، وتمنعي انتقال البكتيريا والرائحة الكريهة إلى اللحوم السليمة. احرصي على كتابة تاريخ التجميد على الأكياس الخاصة باللحوم.