جمبري بالعسل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 03:11 مساء

الجمبري من المأكولات البحرية التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور ويعد بأكثر من طريقة، مطبوخ بالصلصة أو مشوي، واليوم نُقدِّم لك طريقة تحضيره بالعسل، تعرَّفي معنا عليها وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
1/2 كيلو جمبري متوسط الحجم مقشر.
1/2 كوب صغير عسل.
1/2 كوب صغير صوص حار.
عيدان خشبية منقوعة في الماء لمدة 20 دقيقة.

خطوات التحضير
- تسخن الشواية الكهربائية أو الفحم ثم تدهن بالقليل من الزيت.
- في بولة صغيرة الحجم يخلط العسل والصوص الحار جيدًا.
- يوضع الجمبري في العيدان الخشبية المنقوعة في الماء.
- يرص الجمبري على الشواية ثم يدهن الوجه بمزيج العسل والصوص الحار مع تقليبه من حين لآخر ( كل دقيقتين حتى لا يحترق ) وفي كل مرة يدهن بمزيج العسل والصوص الحار حتى اكتمال الشواء ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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