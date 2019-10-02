كشك بالجمبري

الكشك بالجمبري من الوصفات المصرية الشهية الشهيرة.. تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها في مطبخك في خطوات سهلة وبسيطة، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كيلو جمبري صغير الحجم، مسلوق
كوب زبادي
1/2 كوب كبير دقيق
كوب كبير لبن سائل
ثمرة بصل متوسطة الحجم، مفرومة
1/4 كوب كبير زيت
2 كوب شوربة جمبري
فص ثوم كبير
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود مطحون حسب الرغبة
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والزبادي واللبن، ويقلب المزيج جيدا ويترك لمدة خمس ساعات.
- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت ثم يوضع البصل ويقلب حتى يحمر ويصبح ذهبي اللون.
- في إناء على نار متوسطة توضع شوربة الجمبري حتى تغلي.
- تتبل شوربة الجمبري بالثوم والملح والفلفل وتقلب الشوربة، ثم يضاف إليها مزيج الدقيق واللبن والزبادي وتقلب ثم تترك على النار تسخن.
- يوضع الجمبري وملعقة كبيرة من البصل المحمر في شوربة الجمبري.
- يوضع الكشك في أطباق التقديم، ويزين بالبصل المحمر ويصبح جاهزا للتقديم.