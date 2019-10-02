كشك بالجمبري

الكشك بالجمبري من الوصفات المصرية الشهية الشهيرة.. تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها في مطبخك في خطوات سهلة وبسيطة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو جمبري صغير الحجم، مسلوق

كوب زبادي

1/2 كوب كبير دقيق

كوب كبير لبن سائل

ثمرة بصل متوسطة الحجم، مفرومة

1/4 كوب كبير زيت

2 كوب شوربة جمبري

فص ثوم كبير

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون حسب الرغبة