حساء الدجاج بالشعرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 01:00 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير حساء شهي ومغذي و يعد وجبة كاملة تحتوي على بروتين ونشويات وهو حساء الدجاج بالشعرية.. تعرفي معنا على طريقة تحضيره واعديه بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
50 غرام شعيرية
قطعة صدر دجاج مسحب مقطع مكعبات
حبة بطاطا مقطعة مكعبات
حبة جزر مقطعة مكعبات
ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبروش
فص ثوم مهروس
4 أكواب مرق دجاج
2 ملعقة صغيرة صويا صوص

طريقة تحضير
- نضع مرق الدجاج على النار، نضيف له الدجاج المقطع والثوم والزنجبيل، ونترك المكونات على درجة حرارة عالية حتى تغلي.
- نخفف درجة الحرارة، ونترك المكونات لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.
- نرفع الدجاج من المرق، ونقوم بتفتيه بواسطة الشوكة، ونعيده إلى المرق. نضيف الجزر والبطاطا إلى المرق، ونتركها على النار لحوالي 10 دقائق.
- نضيف الصويا صوص والشعيرية، ونترك المكونات حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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