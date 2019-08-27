خبز التورتيلا في خطوات سهلة

خبز التورتيلا المكسيكي بطريقة سهلة و جديدة، يحضر في 15 دقيقة فقط تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 كوب دقيق
1/2 كوب زبدة
1/2 كوب ماء
ملح
2 ملعقة بيكينج بودر
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم يخلط الدقيق والملح ويضاف الماء والزبدة الى مزيج الدقيق و يقلب جيدا حتى تمام الاختلاط.
- تعجن باليد لمدة دقيقة واحدة ثم يترك العجين لمدة ساعة جانبا.
- تقسم عجينة التورتيلا الى 8 كرات متساوية ثم توضع على سطح جاف به دقيق ( رخامة المطبخ ) ثم تفرد بالنشابة للحصول على عجينة على شكل دائرة رقيقة.
- تدهن مقلاة كبيرة الحجم بالقليل من الزيت ثم توضع كل شريحة تورتيلا في المقلاة حتى تتحمر وتقلب على الوجه الآخر لتتحمر ويصبح جاهزا للتقديم.