خبز التورتيلا في خطوات سهلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 04:24 مساء

خبز التورتيلا المكسيكي بطريقة سهلة و جديدة، يحضر في 15 دقيقة فقط تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 كوب دقيق
1/2 كوب زبدة
1/2 كوب ماء
ملح
2 ملعقة بيكينج بودر

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم يخلط الدقيق والملح ويضاف الماء والزبدة الى مزيج الدقيق و يقلب جيدا حتى تمام الاختلاط.
- تعجن باليد لمدة دقيقة واحدة ثم يترك العجين لمدة ساعة جانبا.
- تقسم عجينة التورتيلا الى 8 كرات متساوية ثم توضع على سطح جاف به دقيق ( رخامة المطبخ ) ثم تفرد بالنشابة للحصول على عجينة على شكل دائرة رقيقة.
- تدهن مقلاة كبيرة الحجم بالقليل من الزيت ثم توضع كل شريحة تورتيلا في المقلاة حتى تتحمر وتقلب على الوجه الآخر لتتحمر ويصبح جاهزا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
ناجي أبوشناف لـ«الوسط»: تحلية مياه البحر خيار استراتيجي
ليبيا
سامسونغ تكشف عن هاتفها الذكي «غالاكسي نوت 10»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب