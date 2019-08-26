كعكة الجيلي بالأناناس

نقدم لك طريقة تحضير كعكة الجيلي بالاناناس لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وتعطيك احساس الانتعاش وللتخلص من حر الصيف المزعج.

تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب دقيق

كوب حليب سائل

كوب سكر مطحون

ثلاث أرباع كوب زيت

عبوة جيلي أناناس

3 بيضات

2 ملعقة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات التحضير

- نضع الحليب والسكر والزيت والجيلي والفانيليا وتخلط جيداً حتى تصبح مثل الكريمة .

- نأخذ من الخليط كوب إلا ربع ونضعه جانباً ثم نضيف البيض إلي باقي الخليط ويقلب جيداً .

- نضيف البيكنج بودر إلي الدقيق وننخلهم ثم نضيفهم بالتدريج لمزيج البيض ونقلب جيداً .

- تصب العجينة في صينية مدهونة بالزيت وتوضع بالفرن حتى تنضج .

- بعد خروج الكيك من الفرن يتم عمل ثقوب بها بواسطة شوكة ونضع فوقه مزيج الجيلي الذي أخذناه سابقاً على الوجه ويمكن أن تزين بقطع الأناناس وتصبح جاهزة للتقديم.

