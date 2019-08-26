كعكة الجيلي بالأناناس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 02:05 مساء

نقدم لك طريقة تحضير كعكة الجيلي بالاناناس لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وتعطيك احساس الانتعاش وللتخلص من حر الصيف المزعج.
تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب دقيق
كوب حليب سائل
كوب سكر مطحون
ثلاث أرباع كوب زيت
عبوة جيلي أناناس
3 بيضات
2 ملعقة بيكينج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات التحضير
- نضع الحليب والسكر والزيت والجيلي والفانيليا وتخلط جيداً حتى تصبح مثل الكريمة .
- نأخذ من الخليط كوب إلا ربع ونضعه جانباً ثم نضيف البيض إلي باقي الخليط ويقلب جيداً .
- نضيف البيكنج بودر إلي الدقيق وننخلهم ثم نضيفهم بالتدريج لمزيج البيض ونقلب جيداً .
- تصب العجينة في صينية مدهونة بالزيت وتوضع بالفرن حتى تنضج .
- بعد خروج الكيك من الفرن يتم عمل ثقوب بها بواسطة شوكة ونضع فوقه مزيج الجيلي الذي أخذناه سابقاً على الوجه ويمكن أن تزين بقطع الأناناس وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان إلى 62 قتيلًا
عربى
الزبيدي: السبسي والجبالي يتحملان مسؤولية تسليم البغدادي إلى ليبيا
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات السهل سرقتها