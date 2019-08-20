كوردون بلو اللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 11:04 صباحا

الدجاج هو الأشهر استخداما في أكلة الكوردون بلو، ولكن عشاق اللحوم يُمكنهم استخدام اللحم بدل الدجاج لذلك نقدم اليك بالفيديو طريقة تحضيره لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
لحم بقري متوسطة
ملح
فلفل
شرائح جبن
شرائح تركي مدخن
زعتر
زنجبيل
سماق
7 بهارات
زيت زيتون
بقسماط
بيض
دقيق

طريقة التحضير
- اطرقي قطع اللحم بمطرقة الطعام لتكون أقل سماكة ويُمكن حشوها. وعموما اختاري قطع لحم تكون طريقة ومرنة لهذه الأكلة.
- تبلي اللحم بمزيج زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والزعتر والزنجبيل والسماق والـ 7 بهارات واتركيه في هذه التتبيلة عدة ساعات. بعد ذلك قومي بحشو شرائح اللحم بشرائح الجبن والتركي، ويُمكنكِ لف قطع اللحم الواحدة، أو إضافة قطعة أخرى من اللحم على الحشو ليُصبح مثل الساندويتش.
بعد ذلك ضعي اللحم في الدقيق ثُم البيض ثُم البقسماط واقليها في الزيت.

 

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