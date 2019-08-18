حساء الخضراوات واللحم المفروم

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء اللحم مع الخضراوات الطازجة، وحضريه في مطبخك في وقت قليل استمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

250 غرام لحم مفروم

2 كوب مرقة

50 غرام جبنة مبشورة

200 غرام جزر

200 غرام بازلاء

200 غرام لوبيا

400 غرام بطاطس

ملعقتان زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الرغبة