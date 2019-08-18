حساء الخضراوات واللحم المفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 10:39 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء اللحم مع الخضراوات الطازجة، وحضريه في مطبخك في وقت قليل استمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
250 غرام لحم مفروم
2 كوب مرقة
50 غرام جبنة مبشورة
200 غرام جزر
200 غرام بازلاء
200 غرام لوبيا
400 غرام بطاطس
ملعقتان زيت زيتون
ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير
- تقطّع اللحمة إلى دوائر صغيرة.
- تمزج اللحمة المقطعة مع الجبنة والملح والبهار.
- تقطع الخضار إلى قطعٍ صغيرة.
- يوضع الزيت على النار وتقلى الخضار بالتدرج.
- تضاف المرقة إلى الخضار ويترك يغلي لمدة ١٥ دقيقة.
- تضاف اللحمة إلى المزيج ويغلى معا ٢٠ دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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