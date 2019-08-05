حساء طماطم حار

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء الطماطم بالفلفل الأحمر الحار لتعديها على مائدتك وتستمتعي بمذاقها الشهي والمغذي وذلك، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

3 شرائح توست أبيض

فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة خل تفاح

ملعقة كبيرة زيت زيتون

6 حبات طماطم مستوية ومهروسة

حبات فلفل أحمرمنزوعة البذر ومفرومة

فلفل أحمر حار مفروم (تشيلى)

ملح وفلفل حسب الرغبة

للتزيين

طماطم مقطعة مربعات صغيرة

خيارة صغيرة مقطعة مربعات صغيرة

بصل أخضر مقطعة مربعات صغيرة

طريقة التحضير

- فى الخلاط الكهربائى، يخلط التوست مع الثوم والخل حتى يتجانس ثم يضاف الزيت تدريجياً أثناء الخلط و يستمر الخلط لمدة دقيقتين.

- تضاف الطماطم والفلفل الأحمر والفلفل الحراق ويخلط حتى تتجانس المكونات.

- أثناء الخلط يضاف حوالى 500 مللى ماء ساقع وتتبل بالملح والفلفل.

- تزين بالطماطم والخيار والبصل وتصبح جاهزة للتقديم.

